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«Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США

«Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа

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Andrew Harnik/Global Look Press/Fox Television Animation

Американский сериал «Симпсоны» предсказал приход Харрис на пост президента США после Трампа.

В сети распространился мем, сравнивающий образ Камалы Харрис на инаугурации Байдена в 2021 году с Лизой из одного из эпизодов сериала «Симпсоны». По сюжету Лиза стала первой женщиной-президентом США после завершения президентства Дональда Трампа и была вынуждена столкнуться со значительным уровнем дефицита бюджета в качестве наследия от предшественника.

До этого Дональд Трамп-младший сравнил Байдена и Трампа с персонажами из «Симпсонов».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее в России назвали Харрис единственным кандидатом в президенты США от демократов.

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