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Трамп-младший сравнил Байдена с персонажем «Симпсонов»

Трамп-младший: мистер Бернс из «Симпсонов» выглядит живее президента Байдена

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20th Television Animation

Персонаж мультфильма «Симпсоны» мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него президент США Джо Байден, написал в соцсети X бизнесмен Дональд Трамп-младший.

«Мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее Байдена», — прокомментировал Трамп-младший скрин, на котором изображены персонаж мультфильма и президент.

По сюжету Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой «Симпсонов» Гомер. Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто высмеиваются в мультсериале.

До этого Трамп заявил, что Байден худший президент в истории США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники — действующий глава государства демократ Байден и республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировались на телеканале CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

Ранее в конгрессе США заявили, что Байден не способен быть президентом.

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Выборы в США — 2024
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