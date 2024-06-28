Трамп-младший сравнил Байдена с персонажем «Симпсонов»

Персонаж мультфильма «Симпсоны» мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него президент США Джо Байден, написал в соцсети X бизнесмен Дональд Трамп-младший.

«Мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее Байдена», — прокомментировал Трамп-младший скрин, на котором изображены персонаж мультфильма и президент.

По сюжету Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой «Симпсонов» Гомер. Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто высмеиваются в мультсериале.

До этого Трамп заявил, что Байден худший президент в истории США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники — действующий глава государства демократ Байден и республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировались на телеканале CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

Ранее в конгрессе США заявили, что Байден не способен быть президентом.