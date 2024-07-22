Названа причина поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Кэтлин Уинн назвала причиной поддержки президентом США Джо Байденом кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на выборах стремление не потерять собранные на президентскую кампанию средства. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов на предвыборную кампанию, поэтому имя Харрис должно остаться в бюллетенях», — подчеркнула Уинн.

При этом она отметила, что ассоациация с Байденом снизит шансы на избрание Харрис.

До этого политолог низко оценил вероятность победы Камалы Харрис на выборах президента США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.