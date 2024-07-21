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Политолог оценил вероятность победы Камалы Харрис на выборах президента США

Политолог Блохин заявил, что у Камалы Харрис мало шансов стать президентом США

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Kevin Lamarque/Reuters

После решения Джо Байдена выйти из предвыборной гонки кандидатом от Демократической партии может стать Камала Харрис, но ее шансы на победу низкие. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог, американист Константин Блохин.

«Они могут поставить Харрис, но ситуацию это кардинально не поменяет, так как она довольно слабый претендент, Дональду Трампу она проигрывает по всем фронтам», — заявил он.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее в США призвали Байдена уйти в отставку после выхода из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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