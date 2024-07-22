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Премьер Грузии оценил влияние переизбрания Трампа на ход украинского конфликта

Премьер Грузии Кобахидзе: победа Трампа ускорит завершение конфликта на Украине

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Global Look Press

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре конфликт на Украине завершится «гораздо быстрее», чем в случае победы кандидата от демократической партии. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».

«В случае победы Трампа война на Украине завершится гораздо быстрее, чем в другом случае», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, если Трамп вновь станет президентом, ситуация в этом регионе «успокоится», и отношение к Грузии изменится в новых геополитических условиях.

До этого телеканал MSNBC сообщал, что США могут вынудить Украину признать потерянные территории за Россией и согласиться на нейтральный статус государства в случае победы Трампа.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

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