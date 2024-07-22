Дугин объяснил, что будет с Украиной после выхода Байдена из президентской гонки

После выхода действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки об Украине могут забыть. Такое мнение высказал, философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

По его словам, фактор Киева отныне не нужен в США никому, поскольку «выборных плюсов там нет, одни сплошные минусы».

«Нам надо быстро пересобраться и двигать активно вперед. Уникальное окно возможностей», — сказал Дугин.

Он добавил, что Байден «лично был приводным ремнем украинского нацизма».

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

При этом он заявил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

Также он обратился со словами благодарности к вице-президенту страны Камале Харрис. Кроме того, американский лидер выразил искреннюю признательность народу США за «доверие, которое ему было оказано».

Ранее телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.