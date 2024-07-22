Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дугин объяснил, что будет с Украиной после выхода Байдена из президентской гонки

Философ Дугин: после отставки Байдена об Украине могут забыть

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

После выхода действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки об Украине могут забыть. Такое мнение высказал, философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

По его словам, фактор Киева отныне не нужен в США никому, поскольку «выборных плюсов там нет, одни сплошные минусы».

«Нам надо быстро пересобраться и двигать активно вперед. Уникальное окно возможностей», — сказал Дугин.

Он добавил, что Байден «лично был приводным ремнем украинского нацизма».

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

При этом он заявил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

Также он обратился со словами благодарности к вице-президенту страны Камале Харрис. Кроме того, американский лидер выразил искреннюю признательность народу США за «доверие, которое ему было оказано».

Ранее телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами