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В МИД КНР не стали комментировать снятие Байдена с президентских выборов

МИД Китая не стал комментировать выход Байдена из президентской гонки в США

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Liu Zheng/AP

МИД Китая не комментирует внутриполитические процессы в США, в том числе выборы. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала выход президента США Джо Байдена из президентской гонки в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

«Американские выборы — это внутреннее дело США, я не буду их комментировать», — подчеркнула она.

До этого научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил, что решение Байдена о выходе из президентской гонки было принято в отчаянной ситуации.

По словам Сяна, американские выборы в палату представителей и сенат также находятся «в неблагоприятных позициях» для демократов.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов.

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