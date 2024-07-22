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В Британии Байдена назвали «хромой уткой»

Guardian: в мире воспримут Байдена как хромую утку после его решения об уходе

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Tom Brenner/Reuters

Президента США Джо Байдена после его заявления о выходе из президентской гонки начнут воспринимать как «хромую утку», иностранные лидеры не будут склонны обсуждать с ним политические вопросы. Об этом пишет The Guardian.

«После сенсационного решения в воскресенье не баллотироваться на переизбрание у Джо Байдена осталось еще шесть месяцев на посту президента США и главнокомандующего, и можно ожидать, что иностранные лидеры спишут американского президента со счетов как «хромую утку»», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс, которая подчеркнула, что «иностранные лидеры будут воспринимать его как человека, который собирается уходить». В этой связи зарубежные лидеры не будут склонны к обсуждению с ним каких-либо политических вопросов.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее в Верховной раде испугались, что Трамп может заставить Зеленского уйти.

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