В Верховной раде испугались, что Трамп может заставить Зеленского уйти

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства заставит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, а Украина может подписать мирное соглашение с РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Думаю, он (Трамп — прим. ред.) заставит уйти нашего президента (Зеленского — прим. ред.) в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что НАТО «закрывает двери» для Украины, а в Евросоюз Киев не возьмут «из-за нескольких стран» — главным образом Польши и Германии.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в США раскрыли, будет ли Трамп менять предвыборную кампанию после ухода Байдена.