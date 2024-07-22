Генпрокурор России прибыл в КНДР

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это первый в истории визит российского генпрокурора в Северную Корею. У трапа самолета Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры республики.

В столице КНДР Пхеньяне Краснов встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами страны. Кроме того, стороны подпишут программу сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Центральной прокуратурой КНДР на 2024-2026 годы, а также обновленную версию соглашения о сотрудничестве.

На прошлой неделе КНДР посетила российская делегация во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. На встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны заявили о важности взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР проводят совместную работу в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Владимира Путина в Пхеньян.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Путиным Ким Чен Ыну.