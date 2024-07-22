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В США раскрыли, будет ли Трамп менять предвыборную кампанию после ухода Байдена

AP: Трамп не будет менять свою предвыборную кампанию после ухода Байдена

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Tom Brenner/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен менять свою предвыборную кампанию после выхода действующего президента Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press.

«Республиканцы не собираются менять свои планы, несмотря на перестановки в рядах демократов», — говорится в сообщении агентства.

Как пишет издание, демократическую партию сейчас «охватил хаос» после выхода Байдена из гонки на фоне итогов национального съезда республиканской партии, на котором республиканцы сплотились вокруг Трампа.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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