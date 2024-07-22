В Китае прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки было принято в отчаянной ситуации. Такое мнение высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в беседе с изданием Global Times.

«Это также решение, принятое в отчаянной ситуации, в надежде, что, заменив Байдена на Харрис, Демократическая партия сможет увидеть, есть ли еще хоть какой-то шанс победить на этих президентских выборах», — подчеркнул он.

По словам Сяна, американские выборы в палату представителей и сенат также находятся «в неблагоприятных позициях» для демократов.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.