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В Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена

Белый дом: Байден не намерен досрочно уходить с поста президента США

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Tom Brenner/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о прекращении участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает Politico.

Бейтс подчеркнул, что Байден планирует «завершить свой срок» на высшем государственном посту.

До этого стало известно, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не будет выступать на публике, пока глава страны Джо Байден не обратится к нации.

Как указывает один из источников телеканала, других претендентов на высший государственный пост из числа демократов пока нет.

При этом сообщается, что Демократическая партия США в скором времени объявит о своих следующих шагах и о том, кто будет их новым кандидатом на президентских выборах.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Захарова усомнилась, что Байден сам принял решение о выходе из президентской гонки.

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