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Маск обрушился с критикой на Европу из-за взносов в НАТО

Маск: взносы США в НАТО слишком высоки, в Европе могут сами платить за оборону

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Взносы Соединенных Штатов в Североатлантический альянс «абсурдно выше», чем в европейских странах, Европа сама может платить за свою оборону. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединенными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников», — подчеркнул он, задавшись вопросом, почему США вынуждены платить за оборону Европы.

По словам предпринимателя, в Европе сами способны обеспечить безопасность региона.

До этого бывший советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США с высокой вероятностью выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах американского экс-президента Дональда Трампа.

Ранее Вэнс рассказал, как США будут применять военную силу при Трампе.

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