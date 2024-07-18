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Вэнс рассказал о том, как США будут применять военную силу при Трампе

Вэнс: США при Трампе будут применять военную силу только при необходимости

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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Соединенные Штаты в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах будут применять военную силу только при необходимости. Об этом на съезде республиканцев в американском Милуоки заявил кандидат на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс, его слова приводит РИА Новости.

«Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны», — подчеркнул он.

По словам Вэнса, если Трамп сможет переизбраться по итогам ноябрьских выборов, США «убедятся» в том, что страны — союзники Вашингтона по НАТО вкладывают достаточно денег в оборону. «Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков», — добавил он.

До этого Вэнс официально объявил о своем согласии выдвигаться на должность вице-президента США.

Ранее сын Трампа оценил политические амбиции Вэнса.

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