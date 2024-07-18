Вэнс рассказал о том, как США будут применять военную силу при Трампе

Соединенные Штаты в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах будут применять военную силу только при необходимости. Об этом на съезде республиканцев в американском Милуоки заявил кандидат на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс, его слова приводит РИА Новости.

«Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны», — подчеркнул он.

По словам Вэнса, если Трамп сможет переизбраться по итогам ноябрьских выборов, США «убедятся» в том, что страны — союзники Вашингтона по НАТО вкладывают достаточно денег в оборону. «Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков», — добавил он.

До этого Вэнс официально объявил о своем согласии выдвигаться на должность вице-президента США.

Ранее сын Трампа оценил политические амбиции Вэнса.