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Трамп начал готовиться к выходу Байдена из президентской гонки сразу после дебатов

CNN: штаб Трампа сразу после дебатов начал прорабатывать сценарий ухода Байдена

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Tom Brenner/Reuters

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал заранее готовиться к выходу президента Джо Байдена из президентской гонки, такой сценарий прорабатывался сразу после провальных для действующего лидера дебатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Главные советники Дональда Трампа с самого начала начали разрабатывать экстраординарный потенциальный сценарий ухода президента Джо Байдена в отставку вскоре после президентских дебатов 27 июня», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что советники Трампа изучили список потенциальных кандидатов от Демократической партии и «начали активно атаковать вице-президента Камалу Харрис, считая ее наиболее вероятной наследницей».

Как сообщает CNN, после ухода Байдена из президентской гонки «плоды этой работы уже налицо». Практически сразу после заявления Байдена руководители предвыборной кампании Трампа «опубликовали резкое заявление, связывающее Харрис с политикой администрации».

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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