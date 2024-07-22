В США создали двухпартийную комиссию для расследования покушения на Трампа

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию в целях расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в релизе ведомства.

«Мы стремимся докопаться до сути того, что произошло 13 июля, и я благодарен уважаемым членам этого независимого обзора, которые привнесут десятилетия опыта в правоохранительных органах и операциях по обеспечению безопасности в это важное расследование», — подчеркнул министр, слова которого приводятся на сайте министерства.

Отмечается, что двухпартийная и независимая проверка будет проведена так, чтобы не мешать текущему расследованию ФБР покушения на Трампа.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. Трамп получил ранение в ухо. После покушения бывшего президента США доставили в Butler Memorial Hospital. Там медики провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм. В знак солидарности с Трампом республиканцы стали надевать на уши повязки.

Ранее Трамп рассказал о замечательном письме от Си Цзиньпина.