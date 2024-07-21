Трамп рассказал о замечательном письме от Си Цзиньпина

Бывший президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина после покушения в штате Пенсильвания. Об этом он сказал на выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times.

«На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло», — рассказал экс-глава Белого дома.

Экс-президент США добавил, что большинство лидеров других стран сделали так же. Трамп отметил, что ему это было приятно, однако не стал уточнять имена политиков, которые прислали ему письма.

Нападение на экс-главу Белого дома произошло13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В Трампа несколько раз выстрелил молодой человек. Стрелок находился на крыше стоявшего рядом производственного здания.

В результате нападения бывший президент США был ранен в ухо. Его доставили в больницу, но довольно быстро выписали.

Позже Трамп на первом после покушения митинге заявил, что «получил пулю за демократию».

Ранее экс-советник Пентагона раскритиковал официальную версию покушения на Трампа.