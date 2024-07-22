Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным

Вучич заявил, что в последний раз общался с Путиным два с половиной года назад

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. Об этом сообщает TV Pink.

По его словам, причиной отсутствия диалога с Путиным является нежелание президента РФ поставить Сербию и самого Вучича под угрозу.

Президент Сербии добавил, что те люди, которые считают, что военный конфликт между Западом и Россией не произойдет — ошибаются. Вучич отметил, что западные государства на сегодняшний день не готовы к конфликту, но готовятся к нему.

До этого Вучич заявил, что многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.

Накануне Вучич в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе.

Ранее Вучич заявил, что в мире готовятся к большой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами