Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. Об этом сообщает TV Pink.

По его словам, причиной отсутствия диалога с Путиным является нежелание президента РФ поставить Сербию и самого Вучича под угрозу.

Президент Сербии добавил, что те люди, которые считают, что военный конфликт между Западом и Россией не произойдет — ошибаются. Вучич отметил, что западные государства на сегодняшний день не готовы к конфликту, но готовятся к нему.

До этого Вучич заявил, что многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.

Накануне Вучич в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе.

Ранее Вучич заявил, что в мире готовятся к большой войне.