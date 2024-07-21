Зеленский допустил, что ему придется искать решение вопроса легитимности

Владимир Зеленский заявил, что ему придется находить решение для обеспечения легитимности власти, если конфликт с России затянется еще на годы. Слова Зеленского передает Би-би-си.

«Если конфликт будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение, я пока не знаю, какое», — заявил он.

По словам Зеленского, для того, чтобы найти решение вопроса легитимности, нужно менять украинскую конституцию, которую, как сказал действующий украинский лидер, нельзя менять во время боевых действий.

Кроме того, Зеленский считает, что «никто не согласится» на конфликт, который затянется на 10 лет.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно. По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский ликвидировал всю оппозицию на Украине.