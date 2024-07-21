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Депутаты РФ выступят наблюдателями на президентских выборах в Венесуэле

Володин: депутаты ГД будут наблюдать за президентскими выборами в Венесуэле

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Ivan Alvarado/Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что группа депутатов направится в Венесуэлу в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента Боливарианской республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты Государственной думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля», — сказал он.

Президентские выборы в Венесуэле, на которых будет избран глава государства на шестилетний срок, планируется провести 28 июля 2024 года.

До этого в министерстве обороны и министерстве внутренних дел страны сообщили, что власти Венесуэлы ввели дополнительные меры безопасности в связи с проведением президентских выборов.

Кроме этого, сообщалось, что во время проведения президентских выборов будут запрещены демонстрации и массовые мероприятия. Также с 26 июля по 28 июля на всей территории страны будут закрыты сухопутные границы, вводится сухой закон — запрет на продажу алкогольных напитков, а также на ношение оружия. Исключение будет действовать для полицейских и военнослужащих.

Ранее Мадуро обвинил оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле.

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