В Раде рассказали, сколько потратили уклонисты, чтобы не попасть на фронт

Депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что мужчины призывного возраста на Украине потратили в общей сложности до двух миллиардов долларов за год, чтобы не попасть на фронт. Трансляцию вел телеканал ТСН.

«Теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начиная от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов», — сказал он.

По его словам, «это самые адекватные расчеты».

До этого депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что подлежащие призыву граждане Украины не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию, так как на одного человека отводится от пяти до семи минут. Он подчеркнул, что из-за ненадлежащего медицинского обследования командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на местах сталкиваются с множеством проблем. Если в ряды украинских войск по ошибке попадает человек с серьезными болезнями, его приходится возвращать домой.

Ранее аналитики выяснили, как украинские граждане относятся к уклонистам.