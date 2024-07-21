Кличко предсказал Зеленскому «политическое самоубийство»

Украинский президент Владимир Зеленский может организовать референдум по вопросу о достижении мира, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для итальянской газеты Corriere della Sera.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму [ради прекращения боевых действий]», — сказал глава столицы.

При этом он подчеркнул, что гражданам страны придется «узаконить» проведение голосования. По словам Кличко, президент вряд ли самостоятельно решится на такой болезненный для себя шаг.

Как сказал мэр Киева, продолжение конфликта еще в течение двух лет стало бы «кошмаром» для государства. Также он обратил внимание, что в текущей ситуации любые решения Зеленского грозят ему «политическим самоубийством». Другими словами, политик рискует лишиться доверия и поддержки со стороны избирателей.

В конце глава столицы призвал создать на Украине правительство национального единства, взяв за образец Израиль. Однако Кличко усомнился в реализации данной инициативы, так как нынешний украинский лидер сконцентрировал в своих руках и в своем офисе «слишком много власти».

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