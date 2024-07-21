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Джонсон: РФ придется отступить до границ 2022 года, а остальную Украину признать свободной

Борис Джонсон допустил отказ Украины от требования о границах 1991 года

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Sky TV

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что при урегулировании украинского конфликта России придется отступить как минимум до границ, существовавших до 24 февраля 2022 года, а остальную часть страны необходимо «признать свободной». Такое мнение он высказал в статье для Daily Mail.

Джонсон уверен, что Дональд Трамп в случае переизбрания сможет закончить конфликт на правильных для Украины и Запада условиях.

По его мнению, он мог бы дать украинцам необходимые разрешения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам, а затем, когда войска РФ оттеснят, предложить сделку.

»[Президенту РФ Владимиру] Путину придется отступить как минимум до границ, существовавших до вторжения в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — заявил политик.

Он добавил, что поражение Украины обернется огромными долгосрочными издержками для США и мира, и Трамп это понимает.

До этого экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что США пойдут на уступки России по украинскому конфликту в случае переизбрания политика.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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