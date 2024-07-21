США могут пойти на уступки России в случае переизбрания Трампа

США пойдут на уступки России по украинскому конфликту в случае переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил экс-советник Трампа Джон Болтон в интервью CNN.

«Он понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этого конфликта, за исключением, как я думаю, что его приверженность президенту России Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне», — заявил Болтон.

Бывший советник Белого дома отметил, что подобные последствия переизбрания Трампа могут стать действительно «разрушительными для Украины». По словам Болтона, Вашингтон оказывает помощь Киеву «не из милосердия», а из-за того, что это соответствует интересам США.

20 июля Трамп выступил на митинге в городе Гранд-Рапидс, который находится в штате Мичиган. Во время этого мероприятия экс-президент США заявил, что остановит украинский конфликт. Кроме того, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае своей победы на выборах в ноябре текущего года.

Ранее экс-премьер Британии рассказал об отношении Трампа к украинскому конфликту.