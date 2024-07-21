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В Европе заявили об угрозе топливного кризиса в Венгрии

Politico Europe: Венгрии грозит топливный кризис из-за остановки транзита нефти

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Sergei Karpukhin/Reuters

Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину. Об этом пишет Politico Europe.

Эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска считает, что украинские меры могут создать тяжелую ситуацию. По ее прогнозу, жители в ближайшие недели могут столкнуться с очень высокими ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, если Будапешт не найдет решение.

Ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона в свою очередь выразил мнение, что простой в поставках также вынудит нефтеперерабатывающие заводы использовать запасы, которых хватит только на 90 дней. По его словам, Венгрии придется искать способ дипломатического урегулирования проблемы.

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