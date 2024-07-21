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Володин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Володин и президент Кубы Бермудес обсудили развитие туризма

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РИА Новости

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и развитие туризма. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время переговоров спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на динамичное развитие отношений между Москвой и Гаваной. При этом он подчеркнул, что большой вклад в этот процесс вносят кубинский лидер и президент РФ Владимир Путин.

«Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о сотрудничестве в сфере туризма и при поставках ресурсов. Как сказал Володин, в настоящее время РФ занимает второе место по туристическому потоку на Кубу.

В свою очередь, Бермудес рассказал об укреплении отношений между парламентами двух государств. По его словам, визит Володина свидетельствует о «замечательном состоянии» связей между Москвой и Гаваной в политической и экономической областях.

20 июля председатель ГД РФ в сопровождении делегации депутатов прибыл на Кубу с официальным визитом. До этого законодатели побывали в Никарагуа.

Ранее авиакомпания «Россия» анонсировала возобновление прямых рейсов из Москвы в Гавану.

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