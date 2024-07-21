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Володин встретился с президентом Никарагуа

Володин встретился с президентом Никарагуа Ортегой и передал послание от Путина

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РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Володин передал Ортеге слова приветствия и послание президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Володин в ходе государственного визита в Никарагуа также встретился с вице-президентом страны Росарио Мурильо.

После визита в Никарагуа Володин направился на Кубу. Самолет с российской думской делегацией приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Володин намерен встретиться с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.

В состав российской делегации входят первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, заместители председателя думы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.

Ранее президент Никарагуа прокомментировал введенные против РФ санкции.

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