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В США заявили о желании демократов видеть Байдена на посту президента до конца срока

Херш: демократы хотят, чтобы Байден доработал свой срок до конца

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Nathan Howard/Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack заявил, что демократы хотят видеть президента США Джо Байдена на своем посту до конца его действующего президентского срока, истекающего 20 января 2025 года.

По словам Херша, если Байден решит отказаться от участия в предвыборной гонке, республиканцы сразу «поднимут шум», воспользовавшись ситуацией.

«Основная задача, согласно информации из первых рук, заключается в том, чтобы удостовериться, что Байден не решит немедленно уйти со своего поста и передать его [вице-президенту США Камалле] Харрис», — пояснил журналист.

Херш уточнил, что Харрис считает себя «серьезным кандидатом» в предвыборной гонке, однако «есть множество свидетельств, что дело обстоит иначе».

До этого телеканал CNN сообщал, что все больше представителей Демократической партии США видят вице-президента Камалу Харрис в качестве единственной возможной альтернативы хозяину Белого дома Джо Байдену на грядущих президентских выборах.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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