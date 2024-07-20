Демократы стали чаще поддерживать Харрис в качестве кандидата на пост президента США

Все больше представителей Демократической партии США видят вице-президента Камалу Харрис в качестве единственной возможной альтернативы хозяину Белого дома Джо Байдену на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что в текущий момент неизвестно, как именно будет выбран кандидат на замену Байдену. Многие демократы утверждают, что при любом процессе с большей вероятностью им станет Харрис. Согласие по ее кандидатуре складывается из-за усталости от существующей ситуации в целом, подчеркивает телекомпания.

До этого издание Newsweek со ссылкой на данные букмекерских агентств сообщило, что вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Накануне стало известно, что Харрис предложила своему республиканскому оппоненту Джей Ди Вэнсу из Огайо устроить теледебаты.

Планируется, что дебаты состоятся летом. По информации Politico, стороны рассматривают возможные даты между 23 июля и 13 августа.

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