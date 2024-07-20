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Одобрен проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии

Правительство одобрило проект создания общего рынка электроэнергии с Белоруссией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российское правительство одобрило представленный Министерством энергетики проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, предлагает его российскому президенту Владимиру Путину для подписания. Это следует из постановления кабмина России.

«Одобрить представленный министерством энергетики Российской Федерации и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект договора», — говорится в сообщении.

12 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства.

Российская сторона считает важным ускорить полную отмену роуминга между странами, такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми, отметил Галузин.

До этого стало известно, что Россия заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов.

Ранее Белоруссия отменила визы для 35 стран Европы.

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