Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

По мнению Филиппо, украинцы, которым надоел российско-украинский конфликт, очевидно, будут в восторге.

Политик подчеркнул, что для французов сценарий, в котором Трамп «прекратит войну», тоже будет хорошим, это значит, что Париж перестанет разрушать себя.

Он выразил сожаление, что для подобного исхода событий нужен экс-президент США.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что его страна «всегда будет благодарна США за помощь в конфликте». Также Зеленский рассказал, что договорился обсудить с Трампом во время личной встречи, какие именно шаги могут повлиять на улучшение мировой ситуации.

В свою очередь Трамп назвал беседу «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом.

Ранее политолог заявил, что план Трампа по Украине не выдерживает никакой критики.