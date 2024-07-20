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Зеленский назвал Трампа президентом

Зеленский назвал Трампа президентом США в сообщении о предстоящей встрече

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Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече, опубликованном в Telegram-канале политика.

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал ему удачи в предвыборной кампании. Кроме того, он пообещал обсудить во время личной встречи урегулирование конфликта на Украине.

«Договорились обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал Зеленский.

Избранный президентом Соединенных Штатов человек сохраняет этот титул до конца жизни. Также бывший глава Белого дома может компенсировать расходы на служебные командировки и содержание офиса за счет американского федерального бюджета.

В свою очередь Трамп назвал беседу «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом.

Разговор прошел на фоне обеспокоенности в Европе на тему возможной политики Трампа в отношении украинского конфликта, а также помощи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине.

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