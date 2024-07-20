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В США заявили об открытости Путина для обсуждения вопросов по Украине

Экс-полковник ВС США Уилкерсон: Путин обсуждает гуманитарные вопросы по Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине. Об этом заявил отставной полковник вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Он говорил об обмене пленными и, опять же, насколько он готов к переговорам... Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными», — сказал американский военный.

Уилкерсон также высказал мнение, что страны Запада не хотят говорить даже о гуманитарных вопросах, хотя на деле все было бы достаточно просто. Полковник напомнил, что именно Украина сбила самолет с собственными военнопленными 24 января 2024 года в Белгородской области.

В июне Путин заявлял, что Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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