В ФРГ назвали эскалацией размещение американских ракет на территории страны

Размещение на территории ФРГ новых ракет Соединенных Штатов Америки в будущем может повысить риск военной эскалации. Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених газетам редакционной группы Funke.

По словам главы фракции, ФРГ должна «повышать свою обороноспособность» из-за якобы ухудшения отношений с Россией.

«Но мы не должны игнорировать риски. Риск непреднамеренной военной эскалации значителен», — заявил Мютцених.

Политик добавил, что даже без этого нового вооружения Североатлантический альянс уже обладает «всеобъемлющим потенциалом сдерживания» и ему «непонятно, почему только Германия должна размещать такие системы».

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ. В нем говорилось, что Вашингтон планирует с 2026 года начать размещать на немецкой территории новые средства огневого поражения большей дальности.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.