Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ назвали эскалацией размещение американских ракет на территории страны

В СДПГ заявили, что новые американские ракеты в Германии грозят эскалацией

close
100%
Global Look Press

Размещение на территории ФРГ новых ракет Соединенных Штатов Америки в будущем может повысить риск военной эскалации. Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених газетам редакционной группы Funke.

По словам главы фракции, ФРГ должна «повышать свою обороноспособность» из-за якобы ухудшения отношений с Россией.

«Но мы не должны игнорировать риски. Риск непреднамеренной военной эскалации значителен», — заявил Мютцених.

Политик добавил, что даже без этого нового вооружения Североатлантический альянс уже обладает «всеобъемлющим потенциалом сдерживания» и ему «непонятно, почему только Германия должна размещать такие системы».

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ. В нем говорилось, что Вашингтон планирует с 2026 года начать размещать на немецкой территории новые средства огневого поражения большей дальности.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами