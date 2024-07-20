Бывший президент и кандидат на предстоящих выборах в Соедииненных Штатах Дональд Трамп закончит конфликт на Украине, если выиграет в ноябре. Об этом в своей колонке для Daily Mail пишет экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«Поговорив с Трампом на этой неделе, я сильнее, чем когда-либо, убежден, что у него достаточно силы и смелости, чтобы все устроить, чтобы спасти Украину, принести мир и положить конец расползанию конфликтов», — пишет Джонсон.

При этом бывший британский премьер утверждает, что Россия может вернуться на путь сближения с Западом и вернуться к временам партнерства с НАТО — но Джонсон считает, что добиться этого якобы можно только силой, нанеся поражение России. Джонсон также утверждает, что Россию необходимо заставить признать возможность Украины вступить в ЕС и НАТО.

Борис Джонсон в апреле 2022 года в качестве премьер-министра Британии приехал в Киев для того, чтобы убедить Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией в Стамбуле и продолжить вооруженный конфликт. Это подтвердил сначала глава украинской президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а затем и российская разведка.

До этого Дональд Трамп рассказал о телефонной беседе с Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что Украина так и не получила обещанные Западом истребители.