США готовят новые санкции против КНР из-за связей с Россией

Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против Китая за торговые отношения с Россией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«У меня на данный момент нет никаких заявлений, но я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер [в отношении Китая] по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели», — сказал Салливан.

Чиновник отметил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против банков КНР и других стран за «операции с российским оборонно-промышленным комплексом».

До этого сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза на заседании 22 июля планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.