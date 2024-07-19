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США готовят новые санкции против КНР из-за связей с Россией

Салливан: США готовят новые санкции против Китая за торговые отношения с Россией

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«Газета.Ru»

Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против Китая за торговые отношения с Россией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«У меня на данный момент нет никаких заявлений, но я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер [в отношении Китая] по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели», — сказал Салливан.

Чиновник отметил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против банков КНР и других стран за «операции с российским оборонно-промышленным комплексом».

До этого сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза на заседании 22 июля планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.

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