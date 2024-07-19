Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт благодаря своей смелости и силе. Такое мнение в статье для Daily Mail выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Поговорив с Трампом, я еще больше чем убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами», — написал он.

19 июля председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что прекращение оказания помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и их союзников приведет к победе России.

В этот же день Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена.

Ранее Блинкен оценил возможность поддержки Украины в случае победы Трампа.