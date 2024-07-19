Блинкен признал, что РФ смогла обеспечивать работу оборонки в условиях санкций

Российская Федерация нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Аспенского института, передает ТАСС.

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — заявил Блинкен, подчеркнув, что РФ также нашла пути поддерживать работу ОПК, что позволяет продолжать СВО.

12 июля президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса.

До этого министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Тем временем президент США Джо Байден сказал, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Ранее в МИД РФ оценили необходимость встречи Лаврова и Блинкена.