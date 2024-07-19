Белый дом отверг сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки

Публикация телеканала NBC о том, что семья президента США Джо Байдена обсуждает план его выхода из предвыборной гонки, является недостоверной. Об этом в социальной сети X написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Неверно. Сохраняйте веру», — написал он.

Материал NBC был опубликован днем 19 июля. Источники отмечают, что влияние предвыборной кампании на здоровье Байдена, на семью действующего президента и стабильность Соединенных Штатов «находятся в центре обсуждения».

На этом фоне американист Рафаэль Ордуханян заявил, что у Демократической партии нет никого, кто мог бы заменить Джо Байдена на президентских выборах.

17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».

18 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Ранее в России назвали Камалу Харрис «несерьезной» заменой Байдену.