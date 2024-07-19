Байден отреагировал на приговор журналисту Гершковичу

Соединенные Штаты не собираются прекращать попытки добиться освобождения американского гражданина Эвана Гершковича, осужденного в России за шпионаж. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«США не прекратят свои усилия, направленные на то, чтобы вернуть его домой», — заявил он.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Сторона обвинения требовала 18 лет колонии для американца. Сам же Гершкович свою вину не признал.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Как сообщили в прокуратуре, журналист собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

Ранее в Кремле отказались говорить о возможном обмене Гершковича.