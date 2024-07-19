СБУ возбудила дело против главы минтранса ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против министра транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Тужилина. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

«СБУ предъявила обвинение «министру транспорта ДНР», который строит новые железнодорожные пути для перебрасывания войск России на передовую», — говорится в публикации.

Тужилину заочно предъявлены обвинения по статье украинского уголовного кодекса «посягательство на территориальную целостность Украины».

Владимир Тужилин был назначен министром транспорта ДНР 16 мая 2023 года. До этого Тужилин занимал должность директора ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области. До ноября 2021 года он работал заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям Российской Федерации, но пока ни к каким последствиям это не привело.

До этого Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против режиссера «Курьера» Карена Шахназарова.

Ранее СБУ возбудила дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского за оправдание СВО.