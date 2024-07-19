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Скончался генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама

Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался на 81-м году жизни

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AP

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

Сообщается, что Нгуен Фу Чонг умер после продолжительной болезни. Он скончался в 13 часов 38 минут (9:38 мск) 19 июля года в Центральном военном госпитале №108.

Нгуен Фу Чонг стал генсеком ЦК Компартии Вьетнама 19 января 2011 года. С 2018 по 2021 год он также являлся президентом страны.

20 июня во Вьетнаме прошли переговоры президента Владимира Путина и Нгуен Фу Чонга. Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Российский лидер выразил благодарность Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбе между руководством и народами России и Вьетнама. Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию.

Ранее сообщалось, что из-за засухи во Вьетнаме цены на кофе робуста сильно выросли.

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