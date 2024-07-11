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Путин упрекнул Запад за колониальную политику

Путин обвинил Запад в проведении политики в традициях классического колониализма

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правящие элиты стран так называемого золотого миллиарда придерживаются политики в традициях классического колониализма. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС.

По словам Путина, действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, западные страны стремятся зафиксировать порядок на своих так называемых правилах, «которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал».

Политик подчеркнул, что такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново под каждую ситуацию в интересах тех стран, которые считают себя исключительными и присвоили себе право диктовать свою волю остальному миру, как это было в лучших традициях классического колониализма.

В начале апреля Путин на встрече с сербским режиссером Эмиром Кустурицей заявлял, что на Западе до сих пор присутствуют исторические фобии, там все еще продолжают обвинять Россию в потере колоний.

Политик объяснил, что западные страны продолжают обижаться на Россию за ее помощь народам Африки, Латинской Америки и Азии в борьбе за независимость. По его словам, Запад полагает, что РФ «виновата в кончине колониализма», однако это не так.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал создать реестр потерь от колониализма и неоколониализма.

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