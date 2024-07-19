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Орбан рассказал, почему не разглашает шаги миссии по Украине

Орбан: шаги миссии по Украине не разглашаются из-за вмешательства внешних сил

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Jacob King/Pool Photo/AP

Шаги миссии Венгрии по урегулированию ситуации на Украине не разглашаются, поскольку внешние силы могут помешать этому процессу. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Появилось много противников миротворческой миссии. Если заранее станет известно, каким будет следующий шаг, то многие сделают так, чтобы он не мог не быть выполнен», - отметил он (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, произошедшие в последнее время покушения на жизни экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо фактически направлены против всех, кто выступает за «партию мира».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не видит возможностей военного решения конфликта на Украине и настаивает на скорейших мирных переговорах.

Ранее Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине.

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