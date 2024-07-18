Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга. Об этом сообщается на сайте Орбана.

По мнению венгерского премьера, подобное наступление Глобального юга привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества.

До этого Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах немедленно выступит в качестве посредника в установлении мира на Украине, и для этого у него есть план.

Орбан добавил, что в случае победы Трамп сразу же начнет выступать в качестве посредника в разрешении конфликта, а не будет дожидаться инаугурации.

18 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

Накануне немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.