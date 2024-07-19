Пелоси рассказала, что Байден близок к решению покинуть президентскую гонку

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляет, что президента Джо Байдена скоро можно будет убедить в необходимости его выхода из президентской гонки, глава государства уже близок к соответствующему решению. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post.

«Пелоси заявила некоторым демократам палаты представителей, что, по ее мнению, президента Байдена можно будет довольно скоро убедить выйти из президентской гонки», — говорится в сообщении издания.

Как добавляет газета со ссылкой на источники, Пелоси «заявила демократам Калифорнии и некоторым членам руководства палаты представителей, что, по ее мнению, Байден близок к решению отказаться от своей президентской кампании».

Пелоси, как пишет газета, начала играть «активную закулисную роль» в попытках разрешить политический кризис демократов из-за сомнений в способностях Байдена.

До этого сообщалось, что Байден начал осознавать, что вряд ли сможет победить на предстоящих президентских выборах.

Ранее демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена.