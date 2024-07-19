Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена

В США Демократическая партия решила перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа. Об этом пишет New York Times.

Источник рассказал изданию, что старший сенатор США от штата Нью-Йорк Чак Шумер призвал партийных лидеров воздержаться от начала немедленного виртуального голосования по выдвижению Байдена, которое они планировали начать уже на следующей неделе.

Также лидер большинства в сенате Шумер поговорил с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом и оба согласились настоять на отсрочке начала этого процесса, рассказал второй источник изданию.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц, сопредседатель комитета по правилам партии, определяет, когда и как будет проводиться выдвижение кандидатур. В начале недели он ​​позвонил руководителю предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон, чтобы сообщить ей, что следует провести поименное голосование.

Как пишет издание, поддавшись давлению, высшие должностные лица Национального комитета Демократической партии объявили, что виртуальное голосование отложено и состоится в первую неделю августа.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.