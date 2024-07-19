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В штабе Байдена сообщили о его решимости победить Трампа

Штаб Байдена: президент полон решимости победить Трампа на выборах

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J. Scott Applewhite/Pool/Global Look Press

Президент США Джо Байден «более чем когда-либо» полон решимости одержать победу над своим оппонентом Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Об этом заявила глава предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон, ее слова приводит газета Hill.

«Ставки никогда не были выше. Выбор никогда не был более ясным… Президент Байден более чем когда-либо полон решимости победить Дональда Трампа», - подчеркнула она.

По словам Диллон, Байден баллотируется «за Америку, где мы защищаем демократию, а не умаляем ее».

До этого Демократическая партия решила перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа.

Ранее Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в предвыборной гонке.

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