Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в предвыборной гонке

Президент США Джо Байден стал более восприимчивым к призывам выйти из предвыборной гонки, он поручил провести опрос о перспективах вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

При этом, как подчеркивает ABC, нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение.

Неназванный чиновник заявил телеканалу, что Байден истощен и измотан, но диагноз COVID-19 дает ему возможность объединять людей, вести беседы и размышлять, пока он восстанавливается в Делавэре.

Он также добавил, что крупные спонсоры Демократической партии в Нью-Йорке и Калифорнии дали команде президента понять, что они не скажут «нет», но пока нажали кнопку «пауза».

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. На фоне этого Axios сообщил, что политик может под давлением близких друзей и лидеров Демократической партии выйти из предвыборной кампании.

Ранее в США заявили о скором конце карьеры Байдена.